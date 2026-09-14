Би-би-си: рабочие обнаружили исторический клад в Букингемском дворце

В ходе реставрации Букингемского дворца обнаружены уникальные артефакты XIX-XX веков, включая обрывок газеты возрастом 140 лет и документы королевы Елизаветы II.
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