Угольно-вагонная монополия. «Алтайвагон» с ископаемым: уже второй крупнейший вагоностроитель на сети РЖД перешёл в руки угольщиков

Входящий в первую тройку вагоностроительных предприятий России «Алтайвагон» сменил собственника. 75% акций компании «Алтаймаш», которая является владельцем завода, обеспечивающего 14% общего выпуска ПС в РФ, перешло от «СДС-Холдинга» в ГК «Талтэк» за 20 млрд рублей.
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