Россиян отговорили избавляться от советской мебели

Ингерман Ланская савейскае ДСП было очень вредное для здоровья - примитивная ворованная технология и низкокачественные материалы... радиоактивный фон от савейскай мебели из ЛДСП как от мини-чернобыля

Ингерман Ланская А сегодня можно купить или заказать ЛЮБУЮ мебель. Мой муж, например, спроектировал и заказал П-образный кухонный гарнитур из сосны - 27 лет уже радует меня.... в совдепии о такой и мечтать не могла бы