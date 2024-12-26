Советскую мебель можно отлично вписать в современный интерьер. От каких реликтов не стоит избавляться, Федор Васильев.
Россиян отговорили избавляться от советской мебели
Комментарии
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Ингерман Ланская
савейскае ДСП было очень вредное для здоровья - примитивная ворованная технология и низкокачественные материалы... радиоактивный фон от савейскай мебели из ЛДСП как от мини-чернобыля
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10 час.
Ингерман Ланская
А сегодня можно купить или заказать ЛЮБУЮ мебель. Мой муж, например, спроектировал и заказал П-образный кухонный гарнитур из сосны - 27 лет уже радует меня.... в совдепии о такой и мечтать не могла бы
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10 час.
НR
Надежда Rudi
Все правильно! Моя мебель изготовлена из дерева и фанеры, а петли стоят рояльные. А из новой мебели петли выпали уже на второй год, т.к. ввинчены в ДСП, то есть в опил!
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5 час.
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