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Чикунова — о личной жизни: информация, что у меня есть молодой человек, уже неактуальна

Чикунова — о личной жизни: информация, что у меня есть молодой человек, уже неактуальна

Чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова сообщила, что в данный момент не состоит в отношениях. «Сразу скажу, что информация о молодом человеке уже неактуальна.

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