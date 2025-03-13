❗️ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих. Спецслужбы Украины планировали прислать им бомбы по почте.
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❗️ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих. Спецслужбы Украины планировали прислать им бомбы по почте.
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