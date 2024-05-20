В ДТП в Ставропольском районе пострадали четыре человека

Среди потерпевших оказался один несовершеннолетний.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, в воскресение 19 мая, около 17:00 на автомобильной дороге, соединяющей Тольятти и Ташлу столкнулись две единицы транспортных средств.
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