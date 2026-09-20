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Зарубежные СМИ формируют негатив вокруг выборов в Госдуму – Пискарев

Зарубежные СМИ формируют негатив вокруг выборов в Госдуму – Пискарев

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала, что зарубежные средства массовой информации находятся в авангарде формирования негативного информационного фона выборов в Госдуму.

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