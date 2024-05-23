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Мэр Харькова Терехов анонсировал строительство подземного города за €225 млн

Мэр Харькова Терехов анонсировал строительство подземного города за €225 млн

В Харькове представили проект по постройке подземного города, передает "Страна.ua". По словам мэра города Игоря Терехова, идея получила название "Shelter Park", площадь застройки планируется в районе 236 тысяч кв.

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