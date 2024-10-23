Власти Варшавы одобрили проведение марша националистов

Польские националисты с десятой попытки получили добро от главы Варшавы.Власти Варшавы несколько раз отказывали местному националистическому движению в проведении мероприятий, посвящённых Дню независимости Польши.
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