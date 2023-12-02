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Политолог Марков: крупные пожары на российских рынках дело рук СБУ

Политолог Марков: крупные пожары на российских рынках дело рук СБУ

Известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что серия серьёзных пожаров на рынках нашей страны — дело рук СБУ и военной разведки Украины.

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Комментарии
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леонид рыбаков
А МОЖЕТ НА ОБОРОТ  ПРОТИВ БАСМАЧЕЙ
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46 мин.
Николай Арзамасцев
А кто такие - грамотеи, и как С ними бороться?
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25 мин.
Александр Батт
Украина совершает диверсии по всей России. Надо ВСЕХ диверсантов казнить быстро и показательно. Иначе это не прекратится.
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