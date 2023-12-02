Политолог Марков: крупные пожары на российских рынках дело рук СБУ

Известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что серия серьёзных пожаров на рынках нашей страны — дело рук СБУ и военной разведки Украины.
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