НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Три человека травмированы в ДТП на Московской в Калуге

Три человека травмированы в ДТП на Московской в Калуге

У всех пострадавших ушибы грудной клетки и сотрясение головного мозга. Все госпитализированы в калужскую областную больницуВ Калуге три человека серьезно травмированы в ДТП, произошедшем по улице Московской вечером в среду, 8 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх