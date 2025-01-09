Три человека травмированы в ДТП на Московской в Калуге

У всех пострадавших ушибы грудной клетки и сотрясение головного мозга. Все госпитализированы в калужскую областную больницуВ Калуге три человека серьезно травмированы в ДТП, произошедшем по улице Московской вечером в среду, 8 января.
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