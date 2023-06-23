Участились утопления и падения из окон: причины детской смертности озвучили в Приморье

В период летних каникул вопросы безопасности детей приобретают особую актуальность. Минздрав Приморского края назвал основные причины трагедий с участием несовершеннолетних, по опыту прошлых лет лидируют травмы, отравления и несчастные случаи.
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