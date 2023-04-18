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Российские войска уничтожили артиллерию ВСУ у Никольского и Понятовки в Херсонской области

Российские войска уничтожили артиллерию ВСУ у Никольского и Понятовки в Херсонской области

Вооруженные силы Украины потеряли самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» на Херсонском направлении.

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