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Греция блокирует новые санкции ЕС против российского газа — FT

Греция блокирует новые санкции ЕС против российского газа — FT

Греция блокирует введение новых санкций ЕС против российского газа, сообщает Financial Times. Издание узнало, что власти Греции выступили против отдельных положений 21-го пакета санкций Евросоюза, касающихся поставок российского сжиженного природного газа.

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