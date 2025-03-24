Журналист «Звезды» Гольдин тяжело ранен при ударе ВСУ по машине съёмочной группы

Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин находился вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели в одной машине в момент ракетного удара ВСУ в поселке Михайловка в Луганской Народной Республике.
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