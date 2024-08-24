Долговая воронка затягивает крупнейшие экономики мира Юрий Алексеев По оценкам Всемирного банка и МВФ, среди стран «Большой двадцатки» самое высокое соотношение госдолга на душу населения нынче у США – $104,5 тысячи на человека.
У опасной черты
Комментарии
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валерия
Не паникуйте! После 90-х у нас ТАКОЙ иммунитет выработался, что никакие кризисы нам не страшны!
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13 час.
Одиссей
"Госдолг нашей страны ...... (в пересчёте на одного жителя он составляет $2076). Это выше, чем у Индии ($1316) и Индонезии ($1747) и значительно ниже, чем у Сингапура ($149,3)" чОт нифига не понЯл насчет Сингапура....
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12 час.
Александр Симаков
В тексте или опечатка или ошибка. Долг Сингапура почти полторя миллиона долларов на человека.
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10 час.
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