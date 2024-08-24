У опасной черты

валерия Не паникуйте! После 90-х у нас ТАКОЙ иммунитет выработался, что никакие кризисы нам не страшны!

Одиссей "Госдолг нашей страны ...... (в пересчёте на одного жителя он составляет $2076). Это выше, чем у Индии ($1316) и Индонезии ($1747) и значительно ниже, чем у Сингапура ($149,3)" чОт нифига не понЯл насчет Сингапура....