Немного о будущем. Победа и переговоры, как это может быть

Юрий Ильинов

Никаких обсуждений. Когда Россия пойдёт на переговоры с США? Глава РСМД рассказал, до каких пор Москва не будет вести переговоры с США Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что Москва не станет обсуждать с Вашингтоном ни экономику, ни ядерную проблематику, ни какой-либо другой вопрос, касающийся отношений двух стран, пока Штаты оказывает Украине военную и финансовую поддержку. «Если раньше, до спецоперации (СВО) на Украине, Москва оставляла ряд аспектов своих отношений с Соединенными Штатами за скобками украинского вопроса, то сегодня все иначе. Сейчас позиция России такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка нашим противникам», цитируют слова гендиректора Российского совета по международным делам журналисты РИА Новости. При этом собеседник издания добавил, что интуитивно избранный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп понимает, что украинский кризис надо заканчивать. Главный вопрос в том, подчеркивает Тимофеев, до какой степени Штаты будут готовы идти на уступки.