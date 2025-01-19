Освобожденные в Газе израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»

Вернувшиеся к своим семьям после обмена с радикалами ХАМАС израильтянки получили «подарки на память» — бумажные пакеты с символикой движения, открытки с видами сектора Газа, «сертификаты об освобождении».
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