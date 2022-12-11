Военное обозрение

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Украинский посол в ФРГ заявил, что Киеву удалось уговорить Берлин на поставку дополнительных вооружений

Украинский посол в ФРГ заявил, что Киеву удалось уговорить Берлин на поставку дополнительных вооружений

Германия поставит Украине дополнительные вооружения, Киеву удалось убедить Берлин в необходимости поставок оружия и боеприпасов сверх уже переданного.

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