Украинский посол в ФРГ заявил, что Киеву удалось уговорить Берлин на поставку дополнительных вооружений

Германия поставит Украине дополнительные вооружения, Киеву удалось убедить Берлин в необходимости поставок оружия и боеприпасов сверх уже переданного.
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