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Царьград

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Американец годами получал плутоний из Петербурга для перепродажи

Американец годами получал плутоний из Петербурга для перепродажи

Американская прокуратура расследует дело о нелегальных поставках плутония-239 из Санкт-Петербурга, которые в течение пяти лет получал 44-летний житель Массачусетса Джейкоб Миллер для последующей перепродажи.

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