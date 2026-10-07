Американец годами получал плутоний из Петербурга для перепродажи

Американская прокуратура расследует дело о нелегальных поставках плутония-239 из Санкт-Петербурга, которые в течение пяти лет получал 44-летний житель Массачусетса Джейкоб Миллер для последующей перепродажи.
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