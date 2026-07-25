Путин и Токаев обсудили новые горизонты логистики в Омске

В Омске начался XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президент Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили развитие логистической экосистемы, участие приняли 650 представителей из обоих государств.
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