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Регионы России

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Нижегородский аэропорт принял 23 рейса, следовавших в Москву

Нижегородский аэропорт принял 23 рейса, следовавших в Москву

Нижегородский международный аэропорт имени Чкалова принял 23 авиарейса, следовавших в столицу, в качестве запасных из-за временных ограничений на вылет и посадку в Москве.

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