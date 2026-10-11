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Why Tommy Ross From Carrie Looks So Familiar

Why Tommy Ross From Carrie Looks So Familiar

Mike Flanagan's adaptation of Carrie features several familiar actors. Here's where you may have seen the actor who plays Tommy Ross before.

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