Обзор Baldur’s Gate 3

Платформы: PS5 XSEX PC Разработчик: Larian Studios Издатель: Larian Studios Жанры: RPG CRPG Baldur’s Gate 3 появилась на PC ещё в августе, но в нашей редакции смогли добраться до неё лишь после выхода на PlayStation 5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии