Как русская баня возвращает легкость суставам: личный опыт глубокого исцеления

Признаюсь честно: я никогда не думала, что буду писать о бане с таким воодушевлением. Долгое время привычный хруст в плечах и утренняя скованность в пояснице казались мне неизбежными спутниками возраста или последствиями сидячей работы.
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