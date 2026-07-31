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Мой Дом 21

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Как русская баня возвращает легкость суставам: личный опыт глубокого исцеления

Как русская баня возвращает легкость суставам: личный опыт глубокого исцеления

Признаюсь честно: я никогда не думала, что буду писать о бане с таким воодушевлением. Долгое время привычный хруст в плечах и утренняя скованность в пояснице казались мне неизбежными спутниками возраста или последствиями сидячей работы.

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