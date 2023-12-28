Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
    Гомиков, лесбиянок и прочую мерзость прощать не наше дело-если изменятся Бог простит,а по Человечески Гнать поганой м...Поверим и простим...
  • Геннадий
    ...свинья останется свиньёй, хоть назови её Собчак (... или Лолитой)...❗Поверим и простим...
  • А Кудасов
    Но и наши руководители и законотворцы тоже ещё те специалисты бить по хвостам. При этом сами, можно не сомневаться, н...Халява кончилась....

На территории России противник ведет охоту за политиками, ЛОМами, офицерами, военными репортерами. И что? Год общего режима?

На территории России противник ведет охоту за политиками, ЛОМами, офицерами, военными репортерами. И что? Год общего режима?

Даже как-то неловко об этом писать, но приговор довольно странный. Наше правосудие часто демонстрирует гуманность там, где она выглядит неуместной и жестокость, там где уместна жесткость.

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Комментарии
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ШКИПЕР
По ходу многие судьи на стороне Салорейха !
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15 час.
Анатолий Анатольев
А судьи то ПРОДАЖНЫЕ!!!! ФУУУУУУУ, как МЕРЗКО!!!!! На СВО их, учиться Родину ЛЮБИТЬ!
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14 час.
Сергей Другов
ДА здравствует НАШ СУД самый гуманный суд в МИРЕ
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13 час.

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