Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", предложил ввести оплачиваемый отпуск до 35 дней для семей участников Специальной военной операции.
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