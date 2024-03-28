В соцсетях распространяют фейк о причастности ФСБ к теракту в «Крокус Сити Холле»

В социальных сетях появилась новость о том, что к теракту в "Крокусе" может быть причастна ФСБ. Авторы сообщений пытаются доказать это тем, что некоторые мужчины в зале были одеты похожим образом: в синие джинсы и синий верх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)