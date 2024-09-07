Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Градус безумия достигает предела. Католическая церковь - бикфордов шнур второй по счёту мировой войны.Зеленский хочет, ...
  • Eduard
    Ей надо было ему в пахдать!Военнослужащая ВС...
  • Игорь Морозов
    фу пакость . даже рыло его на фото видеть , рвотный порошокАдвокат Жорин: Мо...

«Комната по соседству» режиссера Альмодовара получила «Золотого льва»

«Комната по соседству» режиссера Альмодовара получила «Золотого льва»

На 81-м международном кинофестивале в Венеции объявили победителей, пишет Deadline.Главную награду «Золотой лев» за лучший фильм получила картина испанского режиссера Педро Альмодовара «Комната по соседству», в которой главные роли исполнили Тильда Суинтон и Джулианна Мур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх