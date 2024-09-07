«Комната по соседству» режиссера Альмодовара получила «Золотого льва»

На 81-м международном кинофестивале в Венеции объявили победителей, пишет Deadline.Главную награду «Золотой лев» за лучший фильм получила картина испанского режиссера Педро Альмодовара «Комната по соседству», в которой главные роли исполнили Тильда Суинтон и Джулианна Мур.