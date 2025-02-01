Впервые в России девушку оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду чайлдфри

Жительница Севастополя не удалила запрещенные материалы после вступления закона в силу, уточнили в МВДПолиция оштрафовала на 50 тысяч рублей 29-летнюю жительницу Севастополя за пропаганду отказа о деторождении (чайлдфри).
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