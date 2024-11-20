Автобусная сеть Сургута будет переработана и станет удобнее для горожан

«СПОПАТ» собирается расторгать и перезаключать договоры с мэрией Сургута. Это необходимо для пополнения автопарка, увеличения автобусов, изменения маршрутов и расписания, а также переработки дорожной сети с учетом пожеланий горожан.
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