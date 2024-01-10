Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту халатности должностных лиц в одном из поселков Удмуртской Республики

В соцмедиа сообщается о том, что в посёлке Кез Удмуртской Республики лица кавказской национальности нарушают общественный порядок в заведениях обслуживания населения, также имеются факты побоев местных жителей.
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