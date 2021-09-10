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Вдова совладельца ТДСК подала иск в суд на возвращение унаследованных акций

Вдова совладельца ТДСК подала иск в суд на возвращение унаследованных акций

В мае 2021 года брат покойного и совладелец ТДСК Яков Шепелин выкупил унаследованные акции. Кроме акций вдова требует отменить результаты собрания застройщика, по решению которого уставной капитал компании увеличился на 185 миллионов рублей.

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