Вдова совладельца ТДСК подала иск в суд на возвращение унаследованных акций

В мае 2021 года брат покойного и совладелец ТДСК Яков Шепелин выкупил унаследованные акции. Кроме акций вдова требует отменить результаты собрания застройщика, по решению которого уставной капитал компании увеличился на 185 миллионов рублей.
В мае 2021 года брат покойного и совладелец ТДСК Яков Шепелин выкупил унаследованные акции. Кроме акций вдова требует отменить результаты собрания застройщика, по решению которого уставной капитал компании увеличился на 185 миллионов рублей.
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