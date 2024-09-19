10 нововведений в армии, принятых Белоусовым

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ведь почему такое произошло с нашими асами БПЛА - Сергеем Грицаем ("Эрнест") и Дмитрием Лысаковским ("Гудвин")? Почему эти разведчики и супер специалисты по добыванию разведданных были переведены в штурмовики и оказались посланными командиром Злым в "мясной штурм"?  Да потому что, как утверждают военэксперты и в частности председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов,  не было у нас никакого регламентирующего закона по поводу операторов беспилотников.

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Комментарии
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АЧ
Андрей Чернышев
Побольше таких людей нашему государству и может жили по другому.
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16 час.
Татьянка Яцук
ну и 100-тысячны корейский контингент был бы ксстати...
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15 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Почему это произошло? Потому, что среди командного состава много предателей, которые заботятся только о своей мошне. Они только не подумали, если нашу страну захватят, куда они с этой мошной подадутся? Бросят свои дворцы на родной земле, и купят себе острова?)
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10 час.

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