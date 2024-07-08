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Шор заявил, что власти Молдавии загоняют страну в долги

Шор заявил, что власти Молдавии загоняют страну в долги

Global Look Press/Novak Nikita/news.ru Президент Молдавии Майя Санду и правительство находящейся у власти Партии действия и солидарности набрали кредитов, загнав страну в долги, сообщил лидер блока оппозиционных молдавских партий "Победа" Илан Шор.

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