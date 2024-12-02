В Совфеде спрогнозировали следующий шаг Байдена после помилования своего сына Хантера

Клишас о помиловании Байденом своего сына Хантера: времени у него немного Следующим шагом после помилования Джо Байдена своего сына Хантера станет помилование тех, кто участвовал в фабрикации дел против нового президента США Дональда Трампа, считает сенатор Андрей Клишас.
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