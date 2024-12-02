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В Совфеде спрогнозировали следующий шаг Байдена после помилования своего сына Хантера

В Совфеде спрогнозировали следующий шаг Байдена после помилования своего сына Хантера

Клишас о помиловании Байденом своего сына Хантера: времени у него немного Следующим шагом после помилования Джо Байдена своего сына Хантера станет помилование тех, кто участвовал в фабрикации дел против нового президента США Дональда Трампа, считает сенатор Андрей Клишас.

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Дмитрий Фактурович
Гнида отмазала гниду, используя своё служебное положение.
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15 час.
Дмитрий Фактурович
Убить чужих детей, спасти своего выблядка - философия Байдена.
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15 час.

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