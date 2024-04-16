На Украине в Хмельницкой области произошли взрывы

Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом написало издание "Общественное". Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, во время взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.
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