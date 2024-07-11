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Нижегородская правда

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Более 15 миллионов рублей похитили мошенники у нижегородца

Жертвой мошенников стал 52-летний сормович. Мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником компании сотовой связи и сообщил, что нужно продлить договор обслуживания сим-карты.

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