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Владимирские новости

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Ремонт дороги Мосино - Спасское обойдётся бюджету Владимира в 90 млн руб

Ремонт дороги Мосино - Спасское обойдётся бюджету Владимира в 90 млн руб

Ремонт дороги Мосино - Спасское обойдётся бюджету города Владимира в 90 миллионов рублей. Проект строительства дорог Спасское - Мосино и соединение улиц Диктора Левитана и Нижней Дубровы несколько раз откладывался, однако теперь появилась дата окончания работ.

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