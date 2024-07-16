Ремонт дороги Мосино - Спасское обойдётся бюджету Владимира в 90 млн руб

Ремонт дороги Мосино - Спасское обойдётся бюджету города Владимира в 90 миллионов рублей. Проект строительства дорог Спасское - Мосино и соединение улиц Диктора Левитана и Нижней Дубровы несколько раз откладывался, однако теперь появилась дата окончания работ.