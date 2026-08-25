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Аркадий Дворкович: «Фаворитом на выборах главы ФИДЕ является Турлов в команде с Анандом. Надеюсь, что он выиграет»

Аркадий Дворкович назвал Тимура Турлова фаворитом в борьбе за пост главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

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