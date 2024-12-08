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Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

@ president.gov.ua Tекст: Дмитрий Бавырин «Правая рука» Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа.

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