Шойгу назвал образцовой модель отношений Москвы и Пекина

Межгосударственные отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми. Как заявил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, они служат примером для других стран, которые всё больше желают быть вовлеченными в сотрудничество РФ и КНР.
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