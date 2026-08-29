Сталинская эпоха и хрущёвские реформы

И.Л. Ферберов(при участии А.С. Хайфиша) Название нашей статьи обозначает два этапа в развитии СССР. А точнее – два направления, два вектора этого развития, которые не просто резко различаются между собой, но являются разнонаправленными, противоположными по своей сути.