Сталинская эпоха и хрущёвские реформы

И.Л. Ферберов(при участии А.С. Хайфиша) Название нашей статьи обозначает два этапа в развитии СССР. А точнее – два направления, два вектора этого развития, которые не просто резко различаются между собой, но являются разнонаправленными, противоположными по своей сути.
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Свежие комментарии
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Можно подумать, при Джугашвили была диктатура пролетариата...
"строительство сацылизьма" - как бы узнать имя того идиёта, что придумал эту фразу... строить феодализм, строить капитализм - у буржуев никто в таких дёбилах не ходил... а тут один брякнул и куча придурков подхватила