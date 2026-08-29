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Красный стрелок

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Сталинская эпоха и хрущёвские реформы

Сталинская эпоха и хрущёвские реформы

И.Л. Ферберов(при участии А.С. Хайфиша) Название нашей статьи обозначает два этапа в развитии СССР. А точнее – два направления, два вектора этого развития, которые не просто резко различаются между собой, но являются разнонаправленными, противоположными по своей сути.

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Новый комментарий от пользователя
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Ингерман Ланская

"строительство сацылизьма" - как бы узнать имя того идиёта, что придумал эту фразу... строить феодализм, строить капитализм - у буржуев никто в таких дёбилах не ходил... а тут один брякнул и куча придурков подхватила