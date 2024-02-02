Российские десантники сбросами боеприпасов уничтожили группу пехоты ВСУ

Подразделение беспилотной авиации десантников из Бурятии при помощи квадрокоптера путем сброса ВОГов уничтожило группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).
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