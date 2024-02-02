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Российские десантники сбросами боеприпасов уничтожили группу пехоты ВСУ

Российские десантники сбросами боеприпасов уничтожили группу пехоты ВСУ

Подразделение беспилотной авиации десантников из Бурятии при помощи квадрокоптера путем сброса ВОГов уничтожило группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

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