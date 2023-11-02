Приключения журналиста в Китае: Гуйчжоу – природный рай, где природа и история сливаются в совершенном симбиозе

Провинция Гуйчжоу олицетворяет исключительную красоту природы и культурное богатство. Этот регион известен невероятными горами, долинами и реками, создавшими уникальный ландшафт, который вдохновил множество поэтов и художников.
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