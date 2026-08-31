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Центр энергетики и развития технологий в центре глобального энергетического диалога

Центр энергетики и развития технологий в центре глобального энергетического диалога

В рамках XIII Международного форума технологического развития «Технопром-2026» в Новосибирске состоялся круглый стол «Современные технологические решения в развитии мировой энергетики: внедрение лучших энерготехнологий — российский и международный аспекты».

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