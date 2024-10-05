Театр абсурда
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Театр абсурда

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Все для чужаков: было принято решение о лечении больных онкологией в Узбекистане за деньги РФ

Все для чужаков: было принято решение о лечении больных онкологией в Узбекистане за деньги РФ

Avia.pro - СМИ Вот она, настоящая забота о «чужих»! Пока по всей России больные люди пытаются попасть на приём к врачу, записываясь за месяцы вперёд, Узбекистан в этот момент уже наслаждается элитной медицинской помощью, организованной, разумеется, за наш счёт.

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