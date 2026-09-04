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Спорт Уик-Энд

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С Мостовым «Локомотив» дважды попал в яблочко, он вполне в состоянии там раскрыться. Но саму команду это уже не спасет - Губерниев

С Мостовым «Локомотив» дважды попал в яблочко, он вполне в состоянии там раскрыться. Но саму команду это уже не спасет - Губерниев

«Трансфер Мостового в «Локомотив» - хорошая новость. В «Зените» толком не играл. Футболист хороший, очень амбициозный.

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