Беременная визажист Галустяна рассказала, когда и где встречалась с комиком

Визажист Милена, которая ранее сотрудничала с Михаилом Галустяном, уточнила детали, связанные с беременностью, а также опровергла слухи о том, что отец ребенка - комикВизажист Милена, которая ранее сотрудничала с Михаилом Галустяном, уточнила детали, связанные с беременностью, а также опровергла слухи о том, что отец ребенка — комик.
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