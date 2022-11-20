Satellit: украинские беженцы недовольны ужесточением правил получения пособия в Швейцарии

Правила получения социальной помощи для украинских беженцев ужесточили власти Швейцарии, сообщает телеграм-канал Satellit.
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